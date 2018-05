Reünie Maria Louise

In Us Twadde Jaske aan het Moleneind ZZ 61 wordt op 27 mei van twee tot vijf uur ‘s middags een reünie gehouden voor oud-leerlingen en oud-docenten van de Maria Louise School.

De Christelijke Huishoudschool was van 1961 tot 1990 gevestigd aan de Brouwerssingel. Het gebouw was de laatste jaren in gebruik bij de Bethelkerk en maakte eind jaren negentig plaats voor woningbouw.

De site voor de ticketverkoop is inmiddels gesloten, maar mensen die zich nog niet hebben opgegeven en toch graag willen komen kunnen ook aan de deur nog een kaartje (30 euro) kopen.