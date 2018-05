File na ongeval op A7 bij Terwispel

Het ongeval gebeurde op de weg in de richting Heerenveen-Groningen, ter hoogte van Terwispel. Twee auto's zijn daar door nog onbekende oorzaak op elkaar gebotst.

Politie en ambulance zijn ter plaatse en de weg is afgesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Door het ongeluk is er een flinke file ontstaan: de vertraging is inmiddels opgelopen tot 83 minuten.

Een bergingsbedrijf is opgetrommeld om de beschadigde voertuigen weg te slepen. Hoe het met de inzittenden van auto's gaat is onbekend.