Werkgroep Toegankelijkheid deelt in mei Gele Kaarten uit

Parkeren op de stoep of de doorgang belemmeren met kledingrekken kan deze maand een gele kaart opleveren. De Werkgroep Toegankelijkheid bezoekt alle dorpen in Opsterland.

Deze maand houdt de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland weer een Gele Kaarten actie. De dorpen in Opsterland worden één of meerdere keren bezocht door de werkgroepleden. Met name de winkelstraten zullen meerdere keren bezocht worden.

Met deze actie wil de Werkgroep mensen wijzen op de overlast die zij veroorzaken voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten, mensen met kinderwagens, rollaters, etcetera door

 De auto of fiets midden op het trottoir te parkeren. Met name voor automobilisten geldt: Het trottoir is geen parkeerplaats.

 De uitstalling van spullen op de stoep, waardoor een goede doorgang niet mogelijk is.

 De auto op een invalidenparkeerplaats te zetten. Deze plaatsen zijn alleen bedoeld voor houders van een invalidenparkeerkaart.

Wordt overlast geconstateerd, dan wordt de 'veroorzaker' aangesproken en/of wordt een gele kaart uitgereikt.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van de Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland op de website www.wtopsterland.nl