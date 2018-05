Gedeputeerde zwaait maandagochtend de Hersenletsel on Tour uit bij Lyndensteyn

Zes jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. Met dit evenement werd aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen, bekend als NAH. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn bloedingen en beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH. Hersenletsel on Tour is een werkgroep van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.

Per jaar zijn er ongeveer 85.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel en ruim 40.000 nieuwe beroertes (CVA en TIA). Met Hersenletsel on Tour willen de Hersenstichting de aandacht vestigen op alle vormen van NAH en de gevolgen voor getroffenen en hun naasten. Ook willen ze laten zien dat in beweging komen en blijven voor mensen met NAH van groot belang is. Daarnaast fietst men voor het goede doel: nieuwe revalidatie fiets- en loopmiddelen. Elk jaar worden revalidatiecentra en ziekenhuizen als etappe- en/of overnachtingsplaats aangedaan, waar de zorg voor NAH een belangrijke plaats inneemt.

Op 6 mei 2018 komt deze tour aan bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. De fietsers overnachten in de sporthal van Revalidatie Friesland en zullen hun tocht op 7 mei vervolgen. Hersenletsel on Tour, met voormalig RTL4 weerman, en NAH getroffene Peter Timofeeff in de gelederen, fietst zes dagen door Drenthe, Friesland en Groningen. Na 2 geslaagde edities, Gelderland en Overijssel in 2016 en Noord Brabant en Limburg in 2017, willen de initiatiefnemers dit jaarlijks in telkens wisselende provincies herhalen.

Europese dag van de Beroerte

Deze dag, elk jaar de tweede dinsdag in mei, wordt extra aandacht gevraaged voor NAH. Op deze dag is daarom jaarlijks de finish van de fietstocht. De tocht is donderdag 3 mei begonnen bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en via Treant zorggroep De Horst in Emmen, Zorgcollectief Zuid West Drenthe De Weyert in Dwingelo en Sportstad Heerenveen wordt Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag bereikt. Maandagavond is UMCG Beatrixoord in Haren de overnachtingsplaats, om dinsdag te finishen bij Interzorg Nieuw Graswijk te Assen.

Aan de Tour doen 25 weekfietsers mee, waarvan een deel met aangepaste lig- en duofietsen die de hele tour zullen rijden. Daarnaast zijn er elke dag een aantal wisselende ‘’gast’’ fietsers, die 1 etappe meerijden. Qua aantal is het geen groot evenement, maar wanneer het te groot zou worden, is het voor mensen met NAH al snel te druk, bijvoorbeeld vanwege prikkelgevoeligheid.

Op dinsdag 8 mei fietst voormalig weerman Peter Timofeeff mee. Peter Timofeeff is in 2014 getroffen door een hersenbloeding. De hersenbloeding betekende bijna twee jaar geleden in één keer het einde van Timofeeffs carrière: ,,Het heeft mijn karakter veranderd. Mijn lontje is korter, ik ben emotioneler, roep eerder wat ik vind. Maar ik merk dat zelf niet. Voor mij is de wereld om me heen veranderd."

Zie ook www.hersenletselontour.nl