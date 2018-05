Opus 3 bruist na zestig jaar nog altijd

Zestig huiskamerconcerten, drie grote voorspeelavonden waarbij het getal zestig een belangrijke rol speelt en meerdere concerten als ‘cadeau’ voor de gemeenschap, zoals het Big Band Festival tijdens de Admiraliteitsdagen. Als de 25 muziekdocenten van Opus 3 het al niet druk hadden, dan hebben ze het nu wel. ,,Het gaat goed met de muziekschool’’, stelt de directeur. Dat de muziekschool zo in de lift zit heeft met name te maken met de Impulsregeling Muziekonderwijs. ,,Dankzij deze subsidieregeling werken bijna alle scholen in de regio Noordoost-Friesland met ons samen aan beter muziekonderwijs. Daardoor komen steeds meer kinderen op jonge leeftijd al in aanraking met muziek. Wat ze ermee willen doen is aan de kinderen, maar zo leren ze het in elk geval beter op waarde te schatten.’’

Samenwerking met scholen

Er is veel veranderd in de muziekwereld, weet Dekker die in 1980 begon als slagwerkdocent. In 2012 volgde hij Roel Munneke op die toen stopte als directeur van de Dokkumer muziekschool. Vroeger ging de helft van de schoolkinderen in groep 4 naar blokfluitles en daarna eventueel door met een ander instrument. Dekker: ,,Die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Ouders hebben nu minder tijd om met hun kinderen naar muziekles te gaan. Daarom is het ook zo mooi dat ze dankzij de impulsregeling muziekles onder schooltijd krijgen. Ik hoop dat die samenwerking met scholen ook in de toekomst een plek krijgt naast sport en buiten spelen. Het zou mooi zijn als er op scholen een ruimte is waar leerlingen samen met muziek bezig kunnen zijn. Lekker ‘ompiele’ met een muziekinstrument dat bij ze past. Zo zijn The Beatles vroeger ook begonnen, door gewoon met z’n allen muziek te maken.’’

Tradities loslaten

Dekker kan zich geen samenleving zonder muziek voorstellen. Wel moet je er rekening mee houden dat oude structuren verdwijnen. Zo zie je dat de muziekkorpsen en fanfares in dorpen en steden het steeds moeilijker krijgen. ,,Misschien moet je die tradities wel loslaten en kijken naar wat je wél hebt. Met z’n allen muziek maken kan op allerlei manieren. Dat zie je bij ons seniorenorkest Hamme Hos, daar kan iedereen meedoen’’, zegt Dekker. Opus 3 ziet het als haar taak om samen met de verenigingen te zoeken naar vormen die de jeugd beter aanspreken. Samenwerking is volgens hem het sleutelwoord. ,,Daarmee kom je het verst. Ik ben dan ook blij met de steun die we krijgen van gemeenten. En ik vind het geweldig dat onze docenten zo hard werken om de muzieklessen op scholen te organiseren en inhoud te geven. Want muziek doet wat met kinderen. Met ons allemaal. Stel je de Admiraliteitsdagen maar eens voor zonder muziek…’’

De drie grote voorspeelavonden van Opus3 vinden op 22, 23 en 24 mei plaats in Holwerd, Dokkum en Burdaard. Meer informatie over de tijdstippen en locaties van de jubileumconcerten, zie www.opus3.nl