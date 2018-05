Tida Kira in Concert in teken van Top 2000

Munnekezijl

Op zaterdag 26 mei zal Christelijke Muziekvereniging Tida Kira uit Munnekezijl/Lauwerzijl haar jaarlijkse concert geven. Het A-orkest, onder leiding van Jan Werkman, en het B-orkest, onder leiding van Wouter van der Wal, zullen beide van zich laten horen. Het belooft een prachtige muzikale avond te worden die in het teken staat van de Top 2000. Er zal een breed repertoire ten gehore worden gebracht: van Guus Meeuwis tot The Who en van Focus tot Coldplay. Het concert zal worden opgeluisterd door de band Durk & the Jappies: een zevenkoppige coverband uit de regio die zich toelegt op het spelen van de puikste nummers uit onze vaderlandse popgeschiedenis. Ze zingen zowel Nederlands- als Engelstalige nummers. Sommige liedjes zijn gemakkelijk te herkennen, andere zijn door de “Jappiemolen” gehaald en van een flinke dosis rock voorzien. Het concert vindt plaats in dorpshuis De Schans in Munnekezijl. Het concert begint om 20.00, de entree bedraagt €7,50 inclusief een kopje koffie of thee.