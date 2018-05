Dokkum luidt klokken met bekende D.E. tune

Morgen wordt de bekende D.E tune gespeeld in het Stadhuis in Dokkum tussen 19:00 en 20:00 door de lokale beiaardier. Het is de start van het jubileumjaar waarin Douwe Egberts viert al 265 jaar het bekendste koffiemerk van Nederland te zijn. Tot en met zaterdag wordt de bekende tune middels kerkklokken ten gehore gebracht in steden door heel Nederland.

Herinnert u zich deze nog? ‘Altijd weer een gezellig moment, met de lekkerste koffie die je kent. Je voelt je thuis waar je Douwe Egberts drinkt.’ De koffiebrander steekt voor haar jubileum ook haar beroemde D.E tune uit de jaren tachtig in een nieuw jasje. De remake van de D.E song is onderdeel van een jubileumcampagne waarin Douwe Egberts op verschillende manieren koffieverhalen ophaalt met het Nederlandse publiek. Het bekende koffiemerk speelt immers al 265 jaar lang een grote rol in het dagelijks leven van veel Nederlanders. De 2.0 variant van de reclameklassieker is ingezongen door singer/songwriter Steven de Geus, bekend van The voice of Holland. De tune is ook te horen in de nieuwe tv-commercial die vanaf 28 mei live gaat.

Koffieverhalen

De rijke geschiedenis van Douwe Egberts begint in 1753 in Joure, Friesland. Anno 2018 is het merk niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving, jong en oud is ermee bekend. Al 265 jaar is zo’n oer-Hollands kopje koffie onmisbaar in het leven van miljoenen Nederlanders – tijdens speciale, ontroerende of gelukkige contacten tussen mensen of gewoon als onderdeel van de dagelijkse routine.

“Samen koffie drinken verbindt. Dat doen we al 265 jaar”, vertelt John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland. “Ons jubileumjaar is een mooi moment om stil te staan bij de jarenlange kwaliteit, expertise en historie van ons typisch Hollandse merk. En om vooruit te kijken naar de toekomst. Dat gaan we op verschillende manieren doen de komende maanden.” Omdat veel mensen een bijzondere herinnering hebben aan Douwe Egberts koffie, roept de koffiebrander Nederlanders op om tijdens dit bijzondere jaar hun koffieverhaal te delen op social media door #DEkoffieverhaal te gebruiken. Daarnaast is een jubileumverpakking geïntroduceerd. Deze is gebaseerd op een Aroma Rood verpakking uit 1950 en verkrijgbaar bij Superunie-leden als Plus, COOP en Dirk van den Broek.