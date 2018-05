Wandelen voor ALS en beleving op de routes van de Swaddekuier

De Swaddekuier op zaterdag 7 juli is een uniek wandelconcept met niet alleen de natuur en cultuur van de Friese wouden maar ook met veel entertainment en spektakel op de routes. In 2018 staat culturele hoofdstad centraal op de routes en is ook het nieuwe streekpad van de NFW daarin opgenomen. Eén van de stempelposten is de Augustinuskerk in Augustinusga waar een brassband de wandelaars in de expositie van schilder Willem Bateld van der Kooi ontvangt. Boeren stellen hun landerijen open en delen aan de wandelaars onderweg kaas en karnemelk uit. Staatsbosbeheer leidt routes door de unieke mieden gebieden en lokale bedrijven trakteren onderweg de wandelaars op streekproducten. Een unieke samenwerking die wandelaars niet alleen de prachtigste plekjes in de Friese Wouden laat zien maar ook belevenis van de regionale cultuur is.

In het Friese culturele feestjaar doe je ook iets voor anderen. Daarom staat de Swaddekuier 2018 in het teken van ALS. Ieder jaar krijgen honderden mensen in Nederland te maken met ALS. Want wat als je te horen krijgt dat je ALS hebt. Wat als je te horen krijgt dat er nog geen medicijnen bestaan voor een behandeling. Wat als je te horen krijgt dat je langzaam maar zeker opgesloten komt te zitten in je eigen lichaam. Niet meer kunt lopen, niet meer kunt praten, niet meer kunt kauwen en niet meer kunt slikken en je te horen krijgt dat je tussen drie en vijf jaar zult overlijden.

Omdat in Fryslân jaarlijks een aantal mensen worden gediagnosticeerd met ALS heeft het bestuur van de Swaddekuier besloten in het jaar van de culturele hoofdstad de wandelingen op de routes van 10, 20 en 40 km op 7 juli in het teken te stellen van ALS. Samen met de partners in de natuur van de Friese Wouden, Staatsbosbeheer en Noardlike Fryske Wâlden zijn de wandelroutes uitgezet. Alle wandelaars kunnen op 7 juli hun kilometers te laten sponsoren door familie en kennissen.

Een medicijn tegen ALS is er nog niet. Om ALS daadwerkelijk te kunnen bestrijden is nog heel veel onderzoek nodig. Geld dat nu ontbreekt om die onderzoeken uit te voeren. Met de Swaddekuier in het jaar van CH2018 geld binnen halen voor ALS waardoor ook deze patiënten kunnen dromen van een oplossing van hun tot nu toe dodelijke ziekte.

Inschrijven kan via www.swaddekuier.nl