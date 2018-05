Kunst & Kitsch weer op De Buwepleats in Drogeham

Evert Kramer is specialist in voorwerpen uit de terpentijd, de Karolingers en de Vikingen. Hij weet alles over goud en zilver. Luitzen Haak is deskundige op het gebied van de prehistorie en antiek en kunst in het algemeen. Klaas Regts is dé expert op het gebeid van antieke Nederlandse tegels uit de periode 1580-1900 en Rikus Oswald kan alles vertellen over het “Fries Blauw”: de Harlinger tegels.

Als men voorwerpen wil laten beoordelen kan dit via aanmelding via de website van de Keunstkrite of spontane aanmelding via de kassa. Per persoon maximaal 5 voorwerpen (kosten 5 euro p.p.). Voor meer items moet tijd worden gereserveerd. De door de gemeente uitgegeven bon “Achtkarspelen op syn bêst” in het kader van de Kulturiele Haadstêd 2018 kan hiervoor ook gebruikt worden.

De activiteit Kunst & Kitsch staat niet op zich: de hele dag zijn er culturele activiteiten op de monumentale, gerestaureerde boerderij. Zo is er een vintagemarkt in de tuin georganiseerd met een optreden van de Ierse folkband The Reel Thing uit Groningen. ‘s Middags wordt er (met name Friese) kunst geveild onder leiding van programmamaker Wim Brons (bekend van Omrop Fryslân). Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen door het woongedeelte van De Buwepleats, waar ook een fraaie expositie van kunstenaars Bernardien Roze, Marije Roorda en Astrid van de Weerd te zien is.

Tijd: Zaterdag 2 juni a.s. van 10.00-15.00 uur.

Entree gratis. Beoordelen Kunst & Kitsch € 5 of KH2018-bon "Achtkarspelen op syn bêst".

Locatie: It Kleasterbreed 3, 9289 KA Drogeham.

Meer informatie en aanmelding Kunst & Kitsch via www.keunstkrite.nl