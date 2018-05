Junction ontwerpt nieuwe huisstijl gemeente Noardeast-Fryslân

Junction is een Fries bedrijf en heeft al ruim 26 jaar ervaring in het reclamevak. Deze ervaring in combinatie met een bewezen creatieve en innovatieve werkwijze gaf de doorslag om voor dit bedrijf te kiezen.

De hoofdvestiging van Junction bevindt zich in Leeuwarden. Het motto van de gemeente Noardeast-Fryslân, “Persoonlijk, Samen en in de Buurt” is ook van toepassing op de werkwijze van Junction. Ze zullen vaak in de regio en op het gemeentehuis te vinden zijn.

"Noardeast-Fryslân is een prachtige gemeente en we zien het als een geweldige uitdaging om de huisstijl samen met en voor inwoners vorm te gaan geven" aldus Ruth Wetting van Junction.

Het is de bedoeling om de huisstijl na de zomervakantie 2018 te introduceren. De invoering zal vervolgens geleidelijk plaatsvinden.