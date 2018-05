Honderdste orgelconcert Drogeham wordt benefietconcert door Martin Mans

Op vrijdag 1 juni wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewei te Drogeham. Ter gelegenheid van het honderdste orgelconcert op het Nijsse-orgel wordt het een bijzonder concert. De bekendste organist Martin Mans is al vaak geweest en is bereid gevonden “Pro Deo” te komen concerteren op het Nijsse-orgel. De opbrengst van het concert komt deze keer niet ten goede aan het onderhoud van het orgel maar zal bestemd zijn voor Haïti. Vanuit de kerk in Drogeham is Margot de Greef uitgezonden als missionair diaconaal werker naar Haïti. Bij deze bijzondere gelegenheid wil de orgelcommissie haar werk graag ondersteunen.

Mans heeft weer een mooi programma gemaakt en er kunnen tijdens de concertavond verzoeknummers worden opgegeven.

Martin Mans werd in 1965 geboren in Melissant. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ontdekte hij ook zijn voorliefde voor het orgel. Martin Mans kreeg als zevenjarige jongen zijn eerste orgellessen, nam als elfjarige de begeleiding van verschillende koren op zich en werd als twaalfjarige vaste kerkorganist van de kerk in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren won Mans verschillende concoursen. De orgelbespeling op veertienjarige leeftijd voor de NCRV-radio volgde de concoursen al snel op. De basis van zijn orgelspel werd dus al op jonge leeftijd gevormd. Naast zijn orgelstudie professionaliseerde Martin Mans zich in koordirectie.

In 1995 werd Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam, waar hij tot de dag van vandaag actief is. Hij werkte mee aan meer dan vijfhonderd cd-opnamen. Vol enthousiasme maakte hij vervolgens een reeks dvd's. Martin Mans kreeg door zijn verkoopsuccessen één platina en twee gouden cd's. Dit heeft Mans niet bereikt door stil te zitten. Hij geeft per jaar gemiddeld tweehonderdenvijftig concerten en niet alleen binnen de landsgrenzen. Buitenlandse concertreizen voerden hem door Europa, Canada, Amerika, Australië en Zuid-Afrika. Martin Mans treedt regelmatig op voor radio en televisie. Hij begeleidt en dirigeert diverse koren en bekende artiesten, toont een ongekend enthousiasme voor nieuwe projecten en vormt samen met pianist Jan Vayne het duo 'Twee Klaviervirtuozen'. Daarnaast is hij artistiek leider van The Martin Mans Band. Hij is dirigent van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor de Gouwestem, het Chr. Streekmannenkoor Noord-West Veluwe uit Nijkerk, het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor en hij leidt de mannenensembles The Martin Mans Formation de Urker Mans Formatie. Met zijn Vocalgroup VOICE brengt hij klassieke en populaire koormuziek van hoog niveau. Zeer bijzonder is zijn dirigentschap van het Canadese Mannenkoor LIBERTAS "The Voice of Liberty". Een aantal keren per jaar reist hij naar Ontario in Canada om leiding te geven aan dit mannenkoor. Uniek is de serie ‘Tussen jou en mij’ die Martin met zijn zoon Jos uitvoert. Daarnaast schrijft hij muziek voor orgel, koor en orkest in diverse bezettingen.

In 2010 ontving Martin Mans een koninklijke onderscheiding vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten.

Dat Martin Mans ook in de regio Noordoost Friesland erg gewaardeerd wordt, blijkt ieder jaar weer uit de grote belangstelling voor zijn concerten. Voor vrijdag 1 juni heeft hij een mooi programma gemaakt:

1. Samenzang Psalm 108 – M. Mans

2. Improvisatie ‘Ik zal er zijn’ – M. Mans

3. Improvisatie ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ – M. Mans

4. Improvisatie ‘Trouw’ – M. Mans

5. Fanfare in G-minor – E.L. Ashford

6. Sarabanda – G. Tartini

7. Toccata – M. Leclerc

8.. Samenzang “Ere zij aan God, de Vader” – M. Mans

9. Music – J. Miles

10. The Bridge on the river Kwai – F.J. Ricketts

11. l’Amour Toujours – G. d’Agostino

12. Improvisaties op verzoek – M. Mans

13. Samenzang “’k wil U, o God, mijn dank betalen” – M. Mans

Entree € 7. Kinderen t/m 12 jaar gratis.