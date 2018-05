Gospelgroep God Unlimited zoekt oud-leden voor jubileumconcert

Gospelgroep God Unlimited bestaat in 2018 25 jaar en viert feest! Daarom geeft God Unlimited op 3 november aanstaande een jubileumconcert in de Hoekstien te Hallum.

Tijdens deze avond zullen er verschillende liederen ten gehore worden gebracht, maar God Unlimited wil ook graag een paar liederen zingen met oud-leden. Dus wie lid is geweest en 1 of 2 nummers mee wil zingen kan zich vóór 1 juli aanstaande opgeven via een mail aan reunie@godunlimited.nl. Heb je een favoriet lied uit ons oude repertoire geef dat dan door bij je aanmelding. Na de zomervakantie worden degenen die zich hebben aangemeld uitgenodigd om mee te repeteren. God Unlimited hoopt op vele aanmeldingen, om zo het jubileumconcert een speciaal tintje te geven.

God Unlimited oefent elke dinsdagavond van 19:45 tot 21:45 in de Hoekstien te Hallum. God Unlimited verleent muzikale ondersteuning bij kerkdiensten en heeft inmiddels ook themadiensten in het programma. De dienst wordt dan van A tot Z verzorgd door de gospelgroep. Meer informatie is te vinden op www.godunlimited.nl.