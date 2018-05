Brandweerauto van Kollum naar Roemenië

De auto is door de Kollumers Jelle van der Valle en Albert Hoof en wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. naar het dorpje Schitu-Stavnic in de gemeente Voinesti toe gereden.

Brandweer Kollum was door de stichting gevraagd omdat de zij veel ervaring heeft met het helpen van brandweerkorpsen in Roemenië zowel met materiaal als met kennis. Deze brandweerauto is een Daf 1300 turbo diesel uit 1990 met 15.000 gereden kilometers. In Nederland afgeschreven maar technisch nog in heel goede staat.

Foto’s: Sake Beerstra