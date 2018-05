Actuele Friese natuurbrandrisico op website

Tot dusverre werd dat voor Fryslân nog niet aangegeven, omdat er in de provincie nog geen meetstations stonden. In maart 2018 zijn in Beetsterzwaag en op Terschelling meetstations geplaatst. Vanaf 18 mei wordt daarom ook voor Fryslân het actuele natuurbrandrisico op de site getoond.

Op www.natuurbrandrisico.nl wordt het risico op natuurbrand in twee ‘fasen’ weergegeven: een fase waarin sprake is van regulier risico en een fase waarin iedereen wordt gevraagd om extra alert te zijn. De meetstations meten o.a. de wind, temperatuur, droogte en luchtvochtigheid. In combinatie met bijvoorbeeld de meteogegevens van KNMI en buienradar, informatie van natuurbeheerders en brandweerdeskundigen uit het veld en eigen waarneming wordt de fase voor natuurbrandrisico in een veiligheidsregio bepaald.