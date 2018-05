Vanaf 16 mei 2018 Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

Het college heeft tot de tijdelijke maatregel besloten om de mensen ter wille te zijn, zodat ze niet meer een stuk om moeten. Ook had de Fietsersbond in een overleg gevraagd om de aanpassingen te willen uitproberen.

De tijdelijke ingreep wordt ongedaan gemaakt als de fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep open is. Dit zal naar verwachting zo tegen het eind van dit jaar zijn.

Verkeersbesluit van 2016

De toegang tot de Schreiersbrug voor fietsers en voetgangers is in 2017 verboden. Het college van Dongeradeel heeft daar destijds toe besloten om de veiligheid op de weg te verzekeren. Voor het beschermen van de weggebruikers en passagiers was het gewenst om een verkeersmaatregel te treffen op de parallelbaan van de Schreiersbrug. Door de beperkte breedte van de parallelle rijbaan en het forse aandeel vrachtverkeer, in combinatie met het langzame verkeer (fietsers en voetgangers), werd de verkeersveiligheid voor deze kwetsbare groep teveel aangetast.