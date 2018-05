PlusBus vrijwilligers in het nieuw

De vrijwilligers van de Stichting PlusBus Op Stap De Lauwers en omgeving zijn onlangs allemaal in het nieuw gestoken. De begeleiders en chauffeurs dragen een polo en een jas met de eigen naam en het logo van de PlusBus. Daarmee wordt de herkenbaarheid van de medewerkers vergroot. ‘Dat vinden we belangrijk’, zegt voorzitter Margreet Jonker. ‘We doen verantwoordelijk werk voor een mooie doelgroep. Maar onze klanten worden wel ouder en kwetsbaarder met alle gevolgen van dien. Met deze kleding zijn we goed te onderscheiden als chauffeur en begeleider.’

Het hele jaar rond biedt PlusBus de Lauwers een zeer gevarieerd en betaalbaar programma voor 55-plussers die samen met anderen iets willen ondernemen. De bus rijdt naar vele plaatsen in Nederland en soms ook over de grens. Dichtbij en ver weg. Op de website www.plusbusdelauwers.nl staat het programma voor de komende twee maand. Gebruikers van de PlusBus kunnen zich aanmelden voor een activiteit via het telefoonnummer op de website. Daarvoor moet eenmalig een ledenkaart gekocht worden.

PlusBus Op Stap De Lauwers bestaat inmiddels vijf jaar en heeft in die tijd vele ritten gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van een negenpersoonsbus waarin ook ruimte is voor rollators. Gebruikers worden van huis opgehaald en ook weer thuis gebracht na afloop. Om de kosten laag te houden worden sponsoren aangeschreven uit de regio. Zij kunnen in de programmaboekjes adverteren of een logo op de bus plaatsen. Ook gemeenten wordt om een subsidie gevraagd. ‘We houden met de PlusBus een belangrijke voorziening in stand die iets kan betekenen in het voorkomen van vereenzaming. Dat is mooi om te doen. Onze vrijwilligers doen hun werk compleet belangeloos; er wordt geen cent aan hen betaald. Dat is best bijzonder want ze zijn soms wel een paar keer per maand met een bus met ouderen op stap.’

De negenpersoonbus van de PlusBus wordt dit jaar nog vervangen door een nieuw exemplaar met hetzelfde aantal zitplaatsen. Daarvoor is in de afgelopen jaren flink gespaard, zodat de exploitatiekosten voor de bus laag gehouden kunnen worden. ‘Zo houden we het voor iedereen betaalbaar’, aldus de voorzitter.