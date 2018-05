Keramiek schilderen voor eregasten SamenLoop

Dinsdag konden mensen in en rond Kollum die te maken hebben met kanker kennis maken met keramiek schilderen. De workshop werd georganiseerd door De Skulp, Centrum voor Leven met Kanker. De Skulp was in 2016 goed doel van de Samenloop voor Hoop die in Kollum is gehouden. De mensen uit de eregastengroep van de Samenloop waren voor de workshop uitgenodigd. Keramiek schilderen: ontspannen en creatief bezig zijn. Er waren ook mensen uit de organisatie van de Samenloop voor Hoop aanwezig.

Natasja van Studio Happy Hands uit Heerenveen had borden, mokken en schaaltjes meegebracht die konden worden beschilderd. De deelnemers gebruikten hiervoor de eigen fantasie of een voorbeeld. Keramiek schilderen is heel ontspannend bezig zijn met je handen. Even niets anders aan je hoofd. En iedereen kan het. De werkstukken worden nog van een glazuurlaag voorzien en gaan daarna de oven in. Daarna is het gebruiksklaar.

De gasten vonden het een geslaagde activiteit. In overleg wordt gekeken of er in het najaar weer een activiteit wordt georganiseerd.