Doorkomst fiets11stedentocht Dokkum

Komende week maken 15.000 mensen zich weer klaar voor de mooiste fietstocht van Friesland; namelijk de fiets Elfstedentocht. In Noordoost Friesland doen de fietsers Holwerd en Dokkum aan.

De 11 steden fietsers komen via de Hiausterdyk Dokkum binnen, deze is ten tijde van de doorkomst gestremd voor verkeer vanaf Dokkum richting Hantum. De route gaat vervolgens verder over het fietspad langs de Holwerterdyk, Mockemastrijtte, Westerrissestrijtte.

Gewijzigde stempellocatie en route stad

Door de uitgelopen werkzaamheden op de Markt in het centrum van de stad is er uitgeweken naar parkeerterrein de Helling als stempellocatie, een groot ruim parkeerterrein aan de rand van de stad met uitzicht op de bolwerken.

Na het stempelen gaat de route verder over; Hanspoort, Sonnemapleintje, Legeweg, Nauwstraat, Suupmarkt, De Zijl. Oook dit stuk van de route is anders dan andere jaren.

Hier na wordt de oude route weer opgepakt; Vlasstraat, Keppelstraat en over de Woudpoortbrug de stad uit over de Lyceumweg en Birdaarderstraatweg.

Binnenstad gestremd

Vanwege de grote van het evenement en de veiligheid van de weggebruikers is de binnenstad van Dokkum op Pinkstermaandag 21 mei daarom gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Het rayonhoofd Dokkum zorgt er voor dat de 11 stedenfietsers de juiste weg volgen. Voor een goede doorstroming is het handig om de geparkeerde auto deze dag op het erf of op een parkeerplaats te parkeren.

Sfeer op het plein

Brassband Euphonia van Ternaard brengt deze dag sfeer op de stempellocatie, zij spelen in wisselwerking met Dj PC, deze jongeman zorgt eveneens voor een hoog sfeergehalte. Kinderen kunnen vrij gebruik maken van de aanwezige bouwblokken en springkussens. De horeca is deze dag geopend om de inwendige mens te versterken. Dus een dag om naar Dokkum te komen. Voor een feestelijke ontvangst van de 11 stedenfietsers kunnen de aanwonenden de vlag uitsteken.

Thuisblijvers

Thuisblijvers hoeven van deze sportieve dag niets te missen, Omrop Fryslân is aanwezig voor live verslag tussen 08.00 en 13.00 uur. Daarna schakelen zij over naar de Sudwest Fryslân.

Parkeren

Voor de bezoekers geldt parkeren aan de Altenastreek bij de Action of Kota Radja, dit vanwege het afgesloten parkeerterrein De Helling. Alles op loopafstand.