BUITENPOST

Op 27 mei wordt er in de Christengemeente Buitenpost een Kidspraise gehouden en hiervoor kan de organisatie nog wel wat hulp van zangers en zangeressen gebruiken. Basisschoolleerlingen die houden van dansen en zingen worden gevraagd mee te zingen met het kidspraise-kinderkoor. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar geeskehenstra@hotmail.com. Er is één oefenavond voor de dienst. De informatie ontvangt ieder per mail.