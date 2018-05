Nostalgie en verwondering

Herinneringen aan lang vervlogen tijden werden zaterdagmiddag opgehaald bij openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld. Hier werd het jaarlijkse Alde Maaie gehouden, traditioneel een dag waarop de landarbeider voor een heel seizoen in dienst trad bij een nieuwe werkgever. Er kwamen ongeveer tachtig mensen af op dit evenement.

Voor de veelal wat oudere bezoekers was het een feest der herkenning. De wâldhúskes met hun bedstedes riepen herinneringen op aan de tijd van hun jeugd. Vrijwilliger Jaep Bouma vertelde vol enthousiasme over de ‘nane’ in een bedstee, waarin de baby’s werden gelegd te slapen. Werden de baby’s te groot of kwam er een volgende baby, dan werd het eerste kind in een bak onderin de bedstee gelegd. „Dat is waar de uitspraak ‘het ondergeschoven kindje’ vandaan komt.”

Voor de jongere bezoekers was er met name verwondering en ongeloof over de manier waarop men vroeger leefde. Kinderen konden zich nauwelijks voorstellen dat men vroeger met soms wel tien mensen leefde in een dergelijk wâldhúske.

Bezoekers konden tijdens Alde Maaie niet alleen kennismaken met de huisjes op het terrein, maar ook een trouwerij ‘over de puthaak’ meemaken. Vroeger werd er op Alde Maaie veel getrouwd. De nieuwe baan voor de landarbeider bood het desbetreffende koppel financiële zekerheid en daarom kon er wel getrouwd worden.

Ook de bokkekarren die getrokken werden door geiten kregen veel bekijks. Kinderen mochten op de bokkekar plaatsnemen voor een ritje over het terrein. Verder toonde Henk Procee zijn schilderijen en konden bezoekers boekweit grutten proeven in een wâldhúske. Ook was de nieuwe poldermolen De Mearmin te bezichtigen.