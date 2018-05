Molendag op de Phenix

NES (A)

Aan de hand van haar vader klautert de kleine Fien de heuvel op naar de korenmolen de Phenix in Nes op Ameland. Al vanaf jongs af aan is het meisje gek van molens, zo vertelt haar moeder. De Phenix werd in 1880 herbouwd, nadat het vlak ervoor door brand was verwoest. Al in 1629 stond er op deze locatie een molen. Vanwege de landelijke Molendag is het historische monument versierd en voor het publiek toegankelijk. Ongeveer 150 mensen maakten hier gebruik van om rondgeleid te worden door de molenaars Clemens Brouwer, Willem Kiewiet en Andre Polet.