Expositie Marie Hulst in Bennemastate te Hurdegaryp

HURDEGARYP

Vanaf 16 mei exposeert de kunstenaar Marie Hulst in Bennemastate te Hurdegaryp. Marie Hulst schildert al 2,5 jaar. Ze begon interesse te krijgen voor schilderen na een opleiding kunstgeschiedenis. Bij verschillende docenten maakte zij zich diverse technieken eigen. Tegenwoordig schildert ze vooral thuis in haar atelier en verfijnt ze haar techniek. Landschappen en bloemen zijn haar specialiteit. In deze expositie bekend en nieuw werk in diverse technieken. Haar werk kenmerkt zich door het expressieve kleur- en materiaalgebruik.