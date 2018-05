Dokkumers crashen met sportauto in de sloot bij Niawier

Op de Roptawei tussen Niawier en Metslawier is maandagavond even na zeven uur een sportwagen gecrasht en op de kop in een sloot beland.

De Lotus Elise met twee inzittenden raakte door onbekende oorzaak in de berm, gleed tientallen meters door de scheve berm en kwam daarna op de kop in een sloot terecht. De gealarmeerde brandweer kon afgemeld worden, omdat de twee mannen die in de auto zaten met hulp van een omstander uit het wrak wisten te kruipen.

Beide mannen zijn nagekeken in een ambulance en doorgestuurd naar de dokterspost. Van de Lotus Elise bleef weinig over. De onderdelen van de auto lagen in de omgeving van het ongeval verspreid.

Foto's: Ben de Jager – 112 Dokkum