Be Quick Dokkum en VV Kollum pakken Bonifatiuscups 2018

Afgelopen donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei werd op het Tolhuispark in Dokkum de derde editie van de internationale Bonifatiuscup afgewerkt. De Bonifatiuscup is een internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor teams U13 en U15, georganiseerd door VV Dokkum en CSV Be Quick Dokkum. Ruim 400 voetballers waren actief op beide dagen.

CSV Be Quick Dokkum kwam goed voor de dag en wist zowel het U13 toernooi als het U15 toernooi (Champions League) te winnen. VV Kollum won de U15 Europa League. In de vorige edities was nog geen team uit de regio erin geslaagd bij één van de leeftijdscategorieën de eerste prijs in de wacht te slepen. SV Horas Fulda won de penaltycontest met het hoogte scoringspercentage van ruim 93% van alle 24 deelnemende teams. Het Bonifatius All Star Team en de Copplestone Colts ontvingen voor hun instelling de ‘Bonispirit Award’.

Voetbalbeleving voor de Jeugd

‘Voetbalbeleving voor de Jeugd’ is het motto van het toernooi. Dat kwam donderdag en vrijdag in veel onderdelen van de twee dagen terug. Het ging om de prijzen maar meer nog om de hele belevenis voor de deelnemers en meegereisde ouders en supporters die twee dagen in Dokkum verbleven. De opening en huldiging van het toernooi op donderdagochtend en de finales op vrijdagmiddag werden aangekleed met muziek, rook en entertainment. En er waren verschillende activiteiten rond het voetbal zoals een penaltycontest, een gezamenlijke avondmaaltijd, een avondactiviteit voor de spelers en een stadswandeling voor ouders en aanhang.

Bloedstollende finales

Met veel publiek langs de lijn waren de finales voor spelers en supporters een prachtige beleving. In de finale van de leeftijdscategorie U13 moesten Be Quick Dokkum en VV Balk het tegen elkaar opnemen. VV Balk had in de halve finale nipt gewonnen van Velocitas 1897 uit Groningen en Be Quick Dokkum won in een kraker van het sterke Sportlust’46 uit Woerden met 3-2. De finale was spannend en vol strijd. Een late treffer na een scrimmage voor de goal betekende de 1-0 voor Be Quick en dat gaven de Dokkumers niet meer weg.

In de categorie U15 Champions League bereikte JSG Westring Fulda de finale na een sterke eerste dag met onder meer winst in de eerste wedstrijd tegen Be Quick Dokkum en winst in de halve finale tegen SV Bon Boys uit Haaksbergen. Westring Fulda kwam in de finale wederom Be Quick Dokkum tegen dat Heerenveense Boys uitschakelde in de halve finale na een lange penaltyserie. In de finale kwam Westring op voorsprong in de eerste helft maar Be Quick Dokkum slaagde er snel in de stand gelijk te trekken. Het bleef spannend tot de laatste minuut maar er werd niet meer gescoord en zo moest voor het eerst bij de Bonifatiuscup de finale beslist worden met penalty’s. Be Quick bleef foutloos en omdat Westring eenmaal miste in de serie, was de cup voor de Dokkumers.

VV Kollum versloeg Ropta Boys in de finale U15 Europa League met 2-0. VV Kollum bereikte de halve finale na een knappe winst op GVAV-Rapiditas uit Groningen in de halve finale. Ropta Boys won in de halve finale nipt de derby van VV Dokkum.

De volgende editie in 2019

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd tweedaags toernooi en gaat door met het uitbouwen van het evenement. De volgende editie van de Bonifatiuscup wordt op 30 mei (Hemelvaartsdag) en 31 mei 2019 gespeeld.