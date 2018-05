Aengwirden/Tromp combi wint nipt de 33e elfstedenroeimarathon

Leeuwarden

De combiploeg van de Heerenveense roeivereniging Aengwirden heeft de 33e elfstedenroeimarathon nipt gewonnen. In een tijd van 17:14 uur bereikte de ploeg zaterdagmiddag als eerste de eindstreep in Leeuwarden. Het was een close finish, met een verschil van ruim 1 minuut werden de Groninger studenten van GYAS tweede. Een minimaal verschil op het 210 kilometer lange traject. Winnaar van het mix-veld werd ge combiploeg van ARC uit Assen in een tijd van 18:09 uur. Het Duitse team Cool Runnings die met een zesmansformatie roeide werd derde overall in 17:42. Hiermee verbraken ze hun record van vorig jaar in deze categorie met 41 minuten.