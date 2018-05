Livesessie Dreamprojectstudios met Sjoerd en Sa

Sjoerd & Sa spelen veelal eigen nummers, meestal in het Fries maar ook in het Nederlands en zo nu en dan komen er wat leuke covers tussendoor.

Bekend van hun cd’s Tusken Libben en dea, Storm en zonneschijn, De winst troch myn verlies en hun laatste uitgekomen cd De hanlieding fan it libben.

De mannen die timmeren goed aan de weg en soms komt er dan iets te veranderen in een band. Dat was ook begin dit jaar met Sjoerd & Sieberen. Sieberein Schaaf heeft besloten om te stoppen met deze formatie en stapte uit de band. Maar Sjoerd Steegstra en Sjoerd Ferwerda besloten om door te gaan en gingen op zoek naar een andere toetsenist en zanger en dat lukte al snel. Jacob Wijnsma was bereid om per direct met de band in zee te gaan. De naam moest ook worden veranderd en dat werd Sjoerd en Sa. Nu ze al een paar keer in deze formatie hebben opgetreden vond Dreamprojectstudio het ook tijd om Sjoerd en Sa uit te nodigen en om zich voor te stellen aan het publiek in deze nieuwe formatie.

Livesessies begint om 20.00. 19.30 zijn de deuren open!