Kollumer Museum ‘Mr. Andreae’ weer open

Een select gezelschap genodigden, waaronder ook enkele vertegenwoordigers van andere Markant Friesland-leden, was daarbij aanwezig in de kantine van het MFC Oostenburg.

Na het welkomstwoord van Trienke Riemersma was het woord aan wethouder Paul Maasbommel. Hij noemde de mooie locatie in Oostenburg, waar nu voor het tweede seizoen een expositie is ingericht. Naast de aangevulde vaste onderdelen over Het Kollumer Oproer van 1797, de familie Andreae en de Kollumer Zilversmeden is dit seizoen aandacht voor quilts en ander fijn naaldwerk, vervaardigd door Wil van der Merk uit Munnekezijl. Uit haar grote collectie heeft zij een mooi aantal voorbeelden meegenomen en opgehangen in de wisselexpositie. Gedurende het seizoen hangt zij geregeld nieuwe werken op.

Aan wethouder Maasbommel is het erelidmaatschap van het Museum uitgereikt als dank voor zijn grote inzet tijdens de voorbereidingen van de verhuizing van het oude postkantoor naar het gebouw Oostenburg. Maasbommel opende de expositie vervolgens door een papieren wand los te trekken in de tentoonstellingsruimte.

De tentoonstelling is tot en met oktober te bezichtigen van woensdag t/m zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto’s Sake Beerstra