Fogelsangh-State heeft het juiste klimaat

Veenklooster

Het rijke verleden en bijzondere klimaat van cultuurhistorie op Fogelsangh-State inspireert vele bezoekers al jaren lang. De bijzondere collectie op de State wordt zo goed mogelijk geconserveerd voor een lange museale toekomst. Deze museale conservatie kan op vele verschillende manieren. Belangrijk is in ieder geval om het binnen- en lichtklimaat zo goed mogelijk te reguleren. Stichting Fogelsangh-State heeft in 2017 een onderzoek laten verrichten naar het binnen- en lichtklimaat. Uit dit onderzoek kwamen een aantal aanbevelingen naar voren. Dankzij een substantiële subsidie van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting heeft Fogelsangh-State deze kunnen doorvoeren en daardoor voldoet het museum nu aan de moderne richtlijnen van klimaat-en lichtbeheersing. De bijzondere collectie van stichting Fogelsangh-State, waaronder portretschilderijen, meubilair en 19e eeuwse gebruiksvoorwerpen wordt op deze wijze goed behouden voor toekomstige generaties.