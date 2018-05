Eerste fierljepwedstrijd van het seizoen

BUITENPOST

Zaterdag werden de eerste twee fierljepwedstrijden gesprongen van het seizoen. De tweede klasse-springers beten de spits af in de middag. Er werd goed gesprongen en aan het einde van de middag waren alle eerste prijzen voor Folkert Heida (16.76m) Senioren, Antsje Draaier (12,03m) Dames, Minne Smit (16.10m) Junioren, Remko Tammiga (13.23m) jongens en bij de meisjes won Femke Groenhof (10.87m). 's Avonds was het de beurt aan de eerste klasse-ljeppers. Ook hier werd goed gesprongen. Thewis Hobma wist in deze wedstrijd te winnen met een sprong van 20.26m. Melanie Heins won bij de dames (14.93m), Freark Kramer winnaar bij de junioren ( 18.31m), Rutger Haanstra won met (16.22) bij de jongens, en Femke Rispens werd eerste bij de meisjes (13.37m). De volgende fierljepwedstrijd in Buitenpost is op zaterdag 9 juni. De eerst jeugd wedstrijd van regio Noordoost Friesland is op vrijdag 1 juni in Grijpskerk.