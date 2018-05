Auto’s ‘verliezen’ beide voorwiel bij aanrijding in Dokkum

DOKKUM

Op de Birdaarderstraatweg in Dokkum zijn zondag in de namiddag twee voertuigen op elkaar gebotst. Beide auto's liepen schade op. Een Opel Corsa reed in de richting van de Sionsberg en een VW Polo richting de Woudweg. Ter hoogte van afslag het Woudven ging het mis, de bestuurster van de VW heeft de Opel Corsa over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg. De politie kwam ter assistentie ter plaatse. Ook berger Boersma kwam ter plaatse en heeft beide voertuigen geborgen. Er raakte niemand dusdanig gewond dat vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was.