‘In Gerkesklooster haken kinderen aan’

Afgelopen woensdagmiddag stonden alle kinderen van basisschool ‘De Claercamp’ in spanning te wachten. Deze middag zouden er twee prachtige gehaakte kleden getoond worden. Een kleed ontworpen door twee leerlingen uit de middenbouw en een verrassingskleed. In het Generatiehuis ontstond vorig jaar het idee dat ook de kinderen uit Gerkesklooster-Stroobos de gelegenheid moesten krijgen om ‘aan te haken’ bij het initiatief van het realiseren van de grootste gehaakte deken. Daarom is er contact gezocht met de directeur van de basisschool Miranda Renkema. En inderdaad: de kinderen zijn aangehaakt.

Dit was indertijd een opdracht voor alle leerlingen; maak een ontwerp voor een gehaakt kleed bestaande uit vierkante lapjes (Granny Squares (oma’s lapjes)). Op een rekenvel met grote hokjes werden er verschillende ontwerpen gemaakt; soms met een afbeelding. Uiteindelijk hebben een aantal vrouwen gekozen voor een ontwerp met diagonale lijnen in prachtige kleuren. Deze vrouwen hebben het juiste aantal lapjes in de juiste kleuren gehaakt (totaal 280 lapjes); deze lapjes zijn zo weer aan elkaar gehaakt zodat het ontwerp van Amber en Famke precies klopte. Het was een prachtig resultaat.

Naast het ontwerpen op papier hebben alle leerlingen van de Claercamp ook een aantal haak-workshops gevolgd. Deze werden -onder schooltijd- gegeven door een aantal vrouwen (waaronder twee oma’s). Er werd gestart met vingerhaken; meters lossen werden er door de leerlingen gehaakt. Later probeerden een aantal leerlingen ook met de haaknaald deze ‘lossen’ te haken. Voor sommige leerlingen een echte inspanning; maar anderen ervaarden het als ontspanning.

Zo werd er niet alleen op school gehaakt; maar ook thuis, op de tribune tijdens een sportwedstrijd, lekker ontspannen op de bank. De vrouwen die de workshops aan de leerlingen gaven, hadden ook tijd en ruimte in hun agenda om de kinderen op andere plaatsen te begeleiden. Zo mochten de kinderen bij hen thuis komen haken. Maar wat is er gebeurd met die meters ‘lossen’ die de kinderen hebben gehaakt? Deze kettingen zijn opgerold tot een kluwen garen en daar heeft een aantal vrouwen weer een deken van gehaakt; dit was de tweede deken die, als verrassing voor de kinderen en leerkrachten, getoond werd. Er volgde een daverend applaus.

Zelf zijn de vrouwen altijd op de woensdagmorgen in het Generatiehuis – voormalige basisschool van Gerkesklooster-Stroobos- te vinden. Onder het genot van een kopje koffie is het daar altijd erg gezellig. Vanaf juni 2017 zijn verschillende vrouwen gestart met het haken van ‘granny squares’. Daarom konden er deze middag (woensdag 9 mei) – naast de twee kleden op school- nog twintig kleden aangeboden worden aan één van de initiatiefneemsters van ‘de grootste gehaakte deken van de wereld’. Het project ‘Haak maar aan!’ is in Gerkesklooster-Stroobos een groot succes geworden. Naast de leerlingen van de basisschool, de vrouwen in het Generatiehuis haakten er ook vrouwen thuis aan de grote deken. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, ook met mensen buiten het dorp.

In het weekend van 14 en 15 juli kunnen alle kleden (ook die van Gerkesklooster!) bewonderd worden in park Vijversburg (voormalig bos van Ypey) in Tytsjerk.

Na de tentoonstelling in Tytsjerk gaan de dekens naar verschillende goede doelen. Prachtig om te bedenken dat er met zoveel plezier aan ‘gewerkt’ is –door jong èn oud- en dat de kleden worden geschonken aan verschillende instanties die ze weer met enthousiasme ontvangen.