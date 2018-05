Warme Moederdag met lokaal zware buien

Dat meldt Weeronline.

In de zuidelijke provincies is het door een frisse westenwind slechts 14-21 graden. Daar is het bewolkt met een enkele bui. In het midden en noorden schijnt eerst de zon. In de loop van de middag ontstaan in het (noord)oosten enkele zware onweersbuien. Daarbij is kans op hagel en wateroverlast. Deze zaterdag is het vrij zonnig en tot de avond droog. Het is (zomers) warm met 20-26 graden.

Zaterdag is het, dankzij een hogedrukgebied boven onze omgeving, nog rustig lenteweer. Er hangt veel hoge bewolking, maar daar schijnt vrijwel de hele dag een waterig zonnetje doorheen. In het binnenland ontstaan stapelwolken. In het zuidwesten wordt de bewolking later vanmiddag steeds dikker. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 20 graden aan de Zeeuwse stranden en op de Wadden, 23 in het midden van het land en lokaal 26 langs de oostgrens. In Zeeland en het westen van Zuid-Holland koelt het tweede helft van de middag af door zeewind.

Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag neemt in het zuiden de kans op een bui toe. Koud wordt het niet met minima tussen 11 en 14 graden. Dit is een enorm verschil met vrijdagochtend, toen het lokaal afkoelde tot 1 graad en het aan de grond regionaal licht vroor!

Moederdag in het (noord)oosten felle onweersbuien

Zondag probeert een storing de zomerse warmte uit ons land te verdrijven. In de ochtend is het in het midden en noorden nog droog. Door de sluierbewolking schijnt een waterig zonnetje en de temperatuur loopt snel op naar ruim 20 graden. Er staat daarbij een zwakke tot matige (noord)oostenwind. In de zuidelijke provincies is het bewolkt en is kans op een bui. In de middag verandert daar weinig. Met een (noord)westenwind stroomt frissere lucht het land binnen. Daardoor wordt het slechts 14 graden in Cadzand, 21 in Eindhoven en 19 in Maastricht. Op de stranden van de westkust en op de Wadden is het circa 20 graden.

Morgenmiddag wordt het in het midden, oosten en noorden behoorlijk warm met 22 graden in Utrecht, 24 in Groningen en 25 in de Achterhoek. In Twente en Oost-Drenthe kan het zelfs 26 graden worden. Vooral in het uiterste noordoosten schijnt de zon nog geregeld. In de tweede helft van de middag ontstaan vooral in het oosten en noordoosten zware regen- en onweersbuien. De buien zijn lokaal, dat betekent dat het op de ene plaats zo goed als droog is, terwijl het iets verderop heftig te keer kan gaan met hagel, fel onweer en wateroverlast door veel water in korte tijd. Wie in deze gebieden tijdens het aangename weer op pad gaat, dient dus de lucht en neerslagradar in de gaten te houden. Het is nog maar de vraag of de storing ook Groningen bereikt, mogelijk blijft het in deze provincie de hele dag droog en vrij zonnig.

Het lukt de storing niet om de warme lucht te verdrijven. Maandag wordt het vrij zonnig en droog met in het zuiden 's ochtends nog wat bewolking. Langs de Belgische grens is kans op een buitje. Het wordt dan 24-28 graden. In de kustgebieden is het door zeewind veel frisser met 16-23 graden. Ook dinsdag blijft het zomers. Vanaf woensdag wordt het minder warm.

Moederdag tegenwoordig vaak zomers warm

Deze eeuw is het opvallend vaak zomers warm geweest op Moederdag. In 2000, 2001, 2008, 2011 en 2016 werd het 25 graden of meer. In 2000 en 2011 was het in De Bilt met 27 graden het warmst. In 2011 werd het langs de oostgrens zelfs 29 graden. De gemiddelde middagtemperatuur op Moederdag tussen 2000 en 2017 was in De Bilt 19 graden. In 2005, 2010 en 2014 bleven we hier flink onder met een graad of 12.

In de vorige eeuw was zomerse warmte op Moederdag een stuk zeldzamer. Veertig jaar geleden was het tijdens Moederdag gemiddeld anderhalve graad kouder dan nu.