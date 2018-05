Wandelelfstedentocht door Dokkum

Vrijdag 11 mei was de vierde dag van de 72e editie van de Elfstedenwandeltocht. De 700 deelnemende wandelaars liepen deze dag 44 kilometer van Franeker via de dorpen Schalsum, Peins, Ried en Minnertsga, langs Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Vrouwbuurstermolen en Finkum, door Bartlehiem, Burdaard en Sibrandahûs naar de finish in Dokkum.

Even na half één kwam de eerste wandelaar, Jetze Buma, aan bij de stempelpost op De Zijl in een toen nog stil en rustig Dokkum, maar dat veranderde snel. De kade aan de Suupmarkt vulde zich niet veel later met supporters, familie en publiek en de sportieve wandelaars werden enthousiast onthaald. De terrassen van HCR ‘t Raedhûs en Stadscafe Artisante zaten vol, het zonnetje scheen en het bier vloeide rijkelijk. De muzikale omlijsting was in handen van 't Looporkest Jerry Steyger en het Dweilorkest De Boljeiers uit Tynje en vooral laatstgenoemde wist echt een feestje neer te zetten met hun optredens. Hun muziek wisselde van langzaam en zacht, waarbij de muzikanten door hun knieën zakten, om vervolgens het tempo er in te gooien, waarbij zij zich vrolijk springend tussen de voorbijkomende wandelaars mengden. Het sfeertje was geweldig en vele wandelaars vergaten even hun vermoeidheid en dansten vrolijk mee. Een enkeling nam zelfs de ander op zijn schouders en ook de polonaise kon natuurlijk niet uitblijven.

Al met al bestond het deelnemersveld uit een bont gezelschap. Felgekleurde shirts, hier en daar vlaggetjes, velen droegen shirts met de Friese vlag, één deelnemer in een rolstoel, rollend voor het goede doel. Twee deelnemers met trompet, die spontaan en vrolijk spelend aanhaakten bij het dweilorkest. Behoorlijk veel deelnemers waren op respectabele leeftijd, en hadden bij aankomst nog flink de pas er in zitten. Een enkele deelnemer waarbij de uitputting van het gezicht af te lezen was of die enigszins mank lopend in Dokkum aankwamen. Teams van het leger en van Justitie ontbraken niet bij dit evenement, er waren wandelaars vanuit het hele land en zelfs uit het buitenland. Na aankomst gingen bij sommigen de wandelschoenen snel uit en werden pijnlijke en vermoeide voeten gemasseerd.

Uiteindelijk was het alle deelnemers natuurlijk te doen om dat ene stempeltje en voor diegenen die alle dagen meeliepen met de ‘Wandeltocht der Tochten’, die volgens vele wandelaars qua zwaarte écht niet onder doet voor de Nijmeegse 4-Daagse, was zaterdag de laatste etappe van Dokkum naar Leeuwarden. Daar ontvingen zij het felbegeerde 11-Stedenwandelkruisje, één van de drie officiële 11-Stedenkruisjes. In totaal hebben deze deelnemers dan 207 kilometer in de benen zitten.

De deelnemers die alleen vrijdag meeliepen en binnen de gestelde tijd de stempelpost in Dokkum haalden, ontvingen een mooie medaille als herinnering.

Marjan Reijenga