Rietdekkersbedrijf Alting sponsort de JO9-1 van Friese Boys

- Behalve ondernemer is Andries Alting ook sponsor, speler van de 35+ en leider van de JO11-2 waar zoon Hielke tevens speler van is. De sponsorcommissie was dan ook blij verrast met de toezegging dat hier het trainingspakkensponsorschap van de JO9-1 aan mocht worden toegevoegd.

Rietdekkersbedrijf Alting is al meer dan 30 jaar een begrip in Fryslân. Van vader op zoon staat er inmiddels een prachtig bedrijf aan de Foarwei in Kollumerzwaag. Het bedrijf werkt met meerdere ploegen en beschikt over eigen groot materiaal. Hierdoor kunnen er zelfstandig grotere projecten worden aangenomen zonder dat ze afhankelijk hoeven te zijn van externe partijen.