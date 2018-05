TWIJZEL

Een overkapping aan het Tsjerkelân in Twijzel is vrijdagmiddag uitgebrand. De brandweer van Buitenpost werd rond half zes opgeroepen voor een buitenbrand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de overkapping tot de grond toe afbrandde.In de overkapping stonden ook een BBQ en een gasfles. De brand is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan toen de buren bezig waren met een onkruidbrander.