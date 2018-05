Elfsteden Oldtimer Rally passeert stempelpost Dokkum

Zaterdag was de doorkomst van de Elfsteden Oldtimer Rally in Dokkum. Tussen 10.00 en 13.30 uur passeerden de deelnemers de stempelpost, die ditmaal als gevolg van de werkzaamheden op de Markt moest uitwijken naar het parkeerterrein op De Helling.

Aan dit evenement doen jaarlijks meer dan 400 historische auto's en circa 200 historische motoren mee en het is daarmee uitgegroeid tot het grootste ééndaagse oldtimer evenement van Europa. Alleen voertuigen tot en met bouwjaar 1949 kunnen meedoen, maar het merendeel stamt uit de jaren 1920-1930. Aan deze 33ste editie van de Elfsteden Oldtimer Rally sloten ook veel buitenlandse teams aan bij dit evenement en er reden voertuigen mee uit onder andere België, Engeland, Frankrijk en Duitsland. De route voerde langs de steden IJlst, Sneek, Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren en Sloten. Totaal rijden de deelnemers zo'n 230 kilometer met een gemiddelde snelheid van 28 tot 32 km/uur.

De Bigband Drachten was voor deze gelegenheid naar Dokkum gekomen om de deelnemers muzikaal te onthalen en het zomerse weer droeg natuurlijk ook bij aan het geheel. Veel van de deelnemers droegen passende kledij uit vroegere tijden, wat zorgde voor mooie plaatjes. Hoewel er veel minder publiek op de been was als voorgaande jaren, werd er toch genoten al het moois wat voorbij kwam rijden.

De noodgedwongen nieuwe lokatie van dit evenement leverde echter wel de nodige kritiek op. Het publiek was teleurgesteld over het feit dat slechts een klein deel van de parkeerplaats was vrijgehouden voor de oldtimers, waardoor het merendeel van de prachtig glimmende bolides wegens ruimtegebrek niet stopte, maar na het passeren van de stempelpost meteen hun rit vervolgde. Hierdoor liep het evenement al rond de klok van half één op zijn eind. De allerlaatste deelnemers kwamen nog druppelsgewijs binnen en hadden zelfs moeite om de stempelpost te vinden, omdat men al druk bezig was met opruimen. Een oudere dame in het publiek, inwoonster van Dokkum, vond het al met al 'een aanfluiting' en een man naast haar noemde het 'een gemiste kans'. Er werden ideeën over andere lokaties geopperd zoals bij de Bonifatiuskapel, waar de auto's prachtig in de bermen aan de Bronlaan kunnen staan en het publiek alle ruimte heeft om de oldtimers te bewonderen. Een ander opperde de grote parkeerplaats bij de IJsherberg aan de Harddraversdijk. De man met de stempel betreurde ook het verloop van deze doorkomst, hopelijk komt er volgend jaar een betere oplossing voor het locatieprobleem.