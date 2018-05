VIOD verliest nipt van Ropta boys

Omdat er in de vorige wedstrijd werd gewonnen, gingen de spelers met een goed gevoel de wedstrijd in. Dit was direct te zien aan de start van de wedstrijd. Er kwam direct een aanval op gang met als resultaat een corner. Deze kon de keeper van Ropta boys makkelijk pakken.

Na het uitstekende begin van Viod kwam in de loop van de eerste helft ook meer dreiging van de tegenstander. Dit leidde tot enkele spaarzame momenten voor het doel van Viod. Een van die momenten was dat een speler van Ropta Boys langs Tjibbe van der Veer kwam en de bal vanaf de achterlijn voor gaf. In eerste instantie pakte Otte Visser het schot goed maar kon de rebound niet te pakken krijgen. Aan dit doelpunt was veel commotie want de grensrechter gaf aan dat het buitenspel was. Echter was de scheidsrechter er van overtuigd dat het niet zo was en werd het 0-1 voor Ropta boys. De doelpuntenmaker was Geert Linthof.

Tweede helft

Viod kwam vurig en gedreven de catacomben van het Viod complex uit en waren klaar voor de tweede helft. Dit was goed te zien omdat er direct veel druk werd gezet. Dit resulteerde in veel kansen. Roelof van der Veen gaf een mooie steekbal op Nykle Durk van der Valk en gaf de bal voor en deze werd ingetikt door Bauke Visser. Het staat 1-1. In de tweede helft was Viod heer en meester op het veld. In de 54ste minuut werd de bal voorgezet en werd goed ingekopt door Roelof maar werd net van de lijn gehaald. Ook in de 65ste minuut had Viod een goeie kans maar deze werd net gemist door Jelmer Visser. In de 73ste minuut kreeg Ropta boys een vrijetrap en door een fout in de verdediging maakte Ropta boys de 1-2.

De wedstrijd liep op zijn eind en Viod ging alles op alles spelen. Er werden vele kansen gecreëerd. De beste kans was nog van Jelle Kommerie die uit een voorzet een geweldige volley deed maar deze werd spectaculair tegengehouden door de keeper. Viod wist deze wedstrijd niet te winnen. Eindstand 1-2.