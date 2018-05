Strafschop beslissend bij Friese Boys-Veenhuizen

vv Veenhuizen haalde Hemelvaartsdag de titel binnen in de vierde klasse C door een 0-1 overwinning op Friese Boys. Het beslissende doelpunt werd uit een strafschop gescoord.

In de beginfase kregen beide ploegen weinig kansen. Het eerste schot werd pas na zeventien minuten gelost. Veenhuizen-aanvaller Robert Elzinga schoot naast. Aan de andere kant werd een inzet van Erik Hilboezen een prooi voor doelman Jonathan Auwen. Na een aanval via Robert Elzinga en Theo Hoogeveen scoorde laatstgenoemde, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Toch nam Veenhuizen de leiding. Coen Schmidt ging onderuit in het strafschopgebied en scheidsrechter Vonk legde de bal op de penaltystip. Bram Schmidt maakte vanaf elf meter geen fout, 0-1. Een inzet van Jim van der Leest verdween rakelings naast het Friese Boys-doel. Vlak voor de thee dook Robert Elzinga alleen voor het Friese Boys-doel op, maar doelman Theo Beerda bracht redding.

Omdat Theo Beerda geblesseerd was geraakt stond Gerwin van der Meulen in de tweede helft tussen de palen. De doelman zag een schot van Robert Elzinga net naast gaan. Een doelpunt van Coen Schmidt werd afgekeurd door scheidsrechter Vonk. Plotseling was Friese Boys dicht bij de gelijkmaker toen Sander Hoekstra alleen voor het doel verscheen. Doelman Jonathan Auwen voorkwam met een prima redding de gelijkmaker. Ook de rebound van Hoekstra werd een prooi voor de goalie. In de tegenaanval leek Coen Schmidt op weg naar 0-2, maar de aanvaller zag zijn schot geblokkeerd. Invaller Albert-Jan Moes zag zijn inzet via een Friese Boys-been over de lat verdwijnen. In de slotfase claimde Friese Boys een strafschop nadat René de Jong neerging, maar scheidsrechter Vonk gaf een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Hieruit werd niet gescoord; het bleef 0-1 en daarmee was Veenhuizen kampioen.

Reacties

“Je mag een tegenstander nooit onderschatten”, vond Robert Elzinga van Veenhuizen. “Wij waren wel de betere ploeg, maar we speelden niet best. Maar slechte wedstrijden moet je ook winnen, daardoor zijn we ook kampioen geworden. Onze keeper had een belangrijke redding, super. Veenhuizen steekt er in de vierde klasse met kop en schouders bovenuit dus de derde klasse is wel te doen. Zelf moet ik wegens werkzaamheden stoppen met zaterdagvoetbal zodat ik moet uitkijken naar een club die op zondag speelt”.

“Vandaag moesten we het speelveld klein houden”, aldus Andries van der Zwaag van Friese Boys. “Die opdracht hebben we goed uitgevoerd. Veel lange ballen van Veenhuizen eindigden bij onze keeper. Sander Hoekstra had een mooie kans, maar helaas werd het geen doelpunt. Ik vond de strafschop van Veenhuizen niet terecht. Voor een zelfde overtreding op René de Jong kregen wij geen strafschop. De laatste drie wedstrijden moeten we vol gas geven”.