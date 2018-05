Ropta Boys door winst op VIOD naar tweede plek in 4C

Het ging moeizaam, maar na meer dan 43 jaar heeft het vlaggenschip van Ropta Boys in Driezum gewonnen van VIOD. Meteen en zeer belangrijke winst, want door de nederlaag van Oostergo op Rottevalle eerder deze week, gaat Ropta Boys over de buren heen naar plek twee in de 4e klasse C. Dit allemaal achter kampioen Veenhuizen.

1e helft.

Het werd op deze Hemelvaartsmiddag een boeiende en spannende wedstrijd tussen VIOD en Ropta Boys. De ploeg van trainer Anton van Zwol speelt na de winterstop sterk en zag kansen om de nacompetitie nog te halen. De start was voor de thuisclub. In de 3e minuut moest keeper Johannes de Groot meteen handelend optreden om een verraderlijk schot over te tikken. Na een kwartier begon Ropta Boys beter te voetballen en kwam zelfs op voorsprong bij de allereerste kans van de wedstrijd. Aan de rechterkant omspeelde Geert Linthof zijn tegenstander op de achterlijn en gaf goed terug op Tjidsger Braaksma. De inzet van Tjidsger Braaksma werd gekeerd door doelman Otte Visser, maar de rebound werd simpel binnengetikt door Erik de Vries. (0-1)

Na deze treffer nam VIOD weer het heft in handen en bleven gevaarlijk. Een vrije trap van VIOD ging net naast en een paar goede mogelijkheden werden slecht afgerond, waardoor de gelijkmaker uitbleef voor de thuisclub. Ropta Boys creëerde zelf de grootste mogelijkheid voor rust om de score te verdubbelen. Het was Edwin de Vries die Geert Linthof perfect wegstuurde in de diepte. Geert Linthof kwam geheel alleen op de keeper af en probeerde deze keeper te omspelen. Dit lukte niet, want keeper Otte Visser greep goed in en behoedde hierdoor zijn ploeg voor een grotere achterstand. Aan het einde van de eerste helft waren er nog enkele mogelijkheden voor beide teams. VIOD zag een schot uit de tweede lijn net naast gaan. Ropta Boys kreeg in de slotminuten nog de grootste mogelijkheid via Erik de Vries, maar in kansrijke positie moest hij helaas uithalen met zijn zwakke rechterbeen, met als gevolg een slap schotje.

2e helft.

Het vele aanwezige publiek kreeg een spannende tweede helft voorgeschoteld. Het begon meteen vanaf het fluitsignaal. Erik de Vries schoot vanaf rand 16 meter net over. Maar de tweede kans was voor VIOD en deze was meteen raak. In de 50e minuut werd met een perfecte steekbal de snelle Bauke Visser ingeschakeld. Zijn voorzet werd gepareerd door Ropta Boys keeper Johannes de Groot, maar de rebound was voor Bauke Visser zelf en deze schoot hij van dichtbij hoog in het dak van het doel. (1-1) Na deze gelijkmaker kreeg Ropta Boys het moeilijk. Met de lange spitsen in de punt van de aanval bij VIOD werd de bal vaak de zestien meter ingepompt. Het was alle hands aan dek in de achterhoede van Ropta Boys. Een paar keer kwam de ploeg goed weg met kopballen net naast, over of een prooi voor keeper Johannes de Groot. Tegenover de druk van VIOD was Tjidsger Braaksma heel dichtbij de 1-2, want zijn inzet stuitte via de onderkant van de lat het veld weer in. Over de gehele tweede helft was Ropta Boys de onderliggende partij, maar Ropta Boys beschikt over spelers die uit niets kunnen scoren. Dit gebeurde in de 73e minuut op zeer fraaie wijze. Een toegekende vrije trap aan de rechterkant van het veld werd met de gouden linkervoet van Erik de Vries zeer vrij in de verre hoek gekruld voor de 1-2. Na deze fraaie goal brak nog een hachelijk kwartier aan voor Ropta Boys. Met goed verdedigen, geluk en een uitmuntende redding van keeper Johannes de Groot werden de zwaar bevochten drie punten over de streep getrokken. Een gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven, maar de uiteindelijke drie punten zijn van groot belang voor de equipe van trainer Wietse van der Veen. Eindstand: 1-2.