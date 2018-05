Partuur Jongsma wint Ale van Kammen-partij

De Ale van Kammen federatie kaatspartij wordt traditiegetrouw gekaatst op Hemelvaartsdag. Van Kammen Cateringservice en Van Kammen attractieverhuur zijn al sinds jaar en dag sponsor van deze prachtige kaatspartij in Morra-Lioessens. Op de lijst stonden in totaal 23 parturen.

In de A-klas werd er een competitie gekaatst. Er was deze dag 1 partuur die er met kop en schouders boven uit stak. Dit was het partuur van Jan Jelle Jongsma en Sjouke Hylkema, deze ‘veteranen’ wisten al hun wedstrijden te winnen. De tweede prijs werd gewonnen door het partuur van Wiebe Wessel Bos en Jelle Jaap Stiemsma.

Bij de B-klas hadden zich negen parturen opgegeven. In een eenzijdige finale wist het partuur van Waatze de Vries, Minne Dijkstra en Maghiel Faber de finale met 5-1 6-2 te winnen van het partuur van Wietse Vlasman, Renze Stiemsma en Durk Pieter Hiemstra. De derde prijs was deze dag voor het partuur van Menno Dijkstra, Douwe Pieter Kuiper en Siemen Zeilinga.

In verliezersronde wist het partuur van Wiebe Westra, Tjeerd Zeilinga en Dirk Pieter van der Schaaf de finale te winnen.

In de Dames-categorie hadden zich vier parturen opgegeven, hier werd ook een competitie gekaatst.

Het partuur van Margriet Wijtsma, Esther Turkstra en Berber Rinskje Ferwerda mochten de kransen mee naar huis nemen, nadat ze eerder deze dag al hun wedstrijden hadden gewonnen. De tweede prijs werd gewonnen door het partuur van Hilde Seepma en Johanna Bos.

Bij de jeugd werd de krans gewonnen door de talenten Johan Sipma, Nel Bakker en Marrit Roorda, zij wisten in hun competitie alle wedstrijden te winnen. De tweede prijs werd behaald door Lysanne Koree, Aljantine Holtewes en Arjen Schregardus.