Kuier Yn it Skaad fan ‘e Toer uitverkocht

De theatrale kuier van Yn it Skaad fan ‘e Toer is uitverkocht. Vanwege het unieke karakter van deze kuier is het onmogelijk extra data te plannen.

Eind mei vinden er in Ryptsjerk twee activiteiten plaats van Yn it Skaad fan ‘e Toer. De theatrale Doarpskuier en de concerten en workshops van Kroke. Voor de concerten van Kroke zijn er nog kaarten beschikbaar. www.ynitskaadfanetoer.nl of www.vanplan.nl.

De concerten en workshops van Kroke is de Poolse inbreng voor het muziektheaterstuk Yn it Skaad fan ‘e Toer wat in oktober wordt opgevoerd. Dit muziektheater gaat over het mysterie van het graf van Antje van Uylenburgh in de kerk van Ryptsjerk.