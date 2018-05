Bijzonder stucplafond in ere hersteld

Het bijzondere oude stucplafond dat vorig jaar aangetroffen werd in een monumentaal pand aan de Hanspoort in Dokkum is geheel gerestaureerd. Het plafond kwam vorig jaar bij sloopwerkzaamheden voor het licht. Het plafond was destijds in erbarmelijke staat. Eigenaren Fokke van der Woude en Sjoerd Wiersma besloten dat het plafond in ere hersteld moest worden. „Nu is het plafond een ware eye-catcher in het gebouw”, aldus Wiersma. „De voormalige bewoners zouden er trots op zijn.”

Van der Woude en Wiersma zijn bezig het pand aan de Hanspoort geheel te renoveren. Een deel van het pand wordt momenteel verhuurd. Voor het deel van het gebouw met het gerestaureerde stucplafond wordt gezocht naar een uitbater die hier een bed & breakfast kan bestieren. „Toen dit plafond tevoorschijn kwam is dit idee ontstaan. We willen zoveel mogelijk mensen mee laten genieten van dit prachtige plafond. Je zou nooit meer uit bed komen, als je onder dit plafond slaapt.”

Het pand aan de Hanspoort, dat gebouwd werd in 1725, is in 1843 onder architectuur van de Leeuwarder architect Thomas Romein verbouwd tot een statige woning met koetshuis. Later was er een café, en nog later een winkel in gevestigd. De laatste jaren raakte het gebouw in verval doordat de voormalige eigenaar geen financiële mogelijkheden meer had om in het gebouw te investeren. Wiersma en Van der Woude zijn het pand zodanig aan het renoveren dat het een pand wordt waar men kan leven en recreëren volgens de moderne maatstaven, maar met behoud van de karakteristieke elementen van het pand.