“Geen woorden voor deze hulp”

Lidy Tamerus en haar vrouw Sonja zijn maar wat tevreden over de WMO in de gemeente Dongeradeel. “Je hoort zoveel negatieve geluiden over de WMO. Maar daar herkennen wij helemaal niets van”, vertelt Lidy. “Wij vonden dat het tijd werd om ook eens een positief geluid te laten horen.”

Lidy lijdt al meer dan vijfendertig jaar aan een botziekte. Over niet al te lange tijd zal ze daardoor geheel afhankelijk zijn van een rolstoel. “Je ziet momenteel niet aan mij dat ik iets mankeer, maar dat kan morgen wel anders zijn. In augustus vorig jaar hebben de artsen tegen mij gezegd dat ik er rekening mee moest houden dat ik binnen twee jaar in een rolstoel zit.” Om daar op te gaan wachten vond WMO-consulente Maja Vos te gek voor woorden. Er werd direct actie ondernomen om Lidy en haar vrouw aan passende woonruimte te helpen. “In de woning waar we sinds drie jaar woonden waren wel wat aanpassingen mogelijk, maar de ruimte was er niet om de woning geheel geschikt te maken voor een rolstoel.”

In december vorig jaar bekeken Lidy en Sonja een woning aan de Talmastrjitte in Dokkum. “We wisten meteen: dit moet het zijn. Maar toen was het nog even afwachten of we de woning daadwerkelijk zouden kunnen krijgen.” Er werd een urgentieverklaring afgegeven, en niet veel later kwam het verlossende woord. Sonja en Lidy mochten hun intrek doen in de woning, maar niet voordat de woning geheel werd aangepast.

“Wat er toen gebeurde was onvoorstelbaar. Ik heb er nog altijd geen woorden voor. Maja Vos heeft zo haar nek voor ons uitgestoken. Alles is volledig aangepast voor mijn toekomstige rolstoelgebruik, maar ook nog veel meer dan dat. Er zijn schuifdeuren gekomen, een aangepast toilet, de douche is aangepast. Maar ook is er geschilderd, zijn er nieuwe gordijnen gekomen. Het is ongelofelijk wat er allemaal voor ons gedaan is om deze woning klaar te maken”, vertelt Lidy. “Zelfs tijdens het paasweekend is er doorgewerkt om de woning op tijd klaar te krijgen.”

Drie weken geleden zijn Lidy en Sonja verhuisd naar hun nieuwe woning. “Ook dat werd allemaal geregeld door de WMO. We hoefden zelfs niet in te pakken. Al konden we dat natuurlijk niet laten. Zolang we zelf nog dat soort dingen kunnen doen, dan doen we dat graag. Daarom wilden we graag een huis met een klein tuintje. Ik ben hovenier geweest en mag graag nog wat in de tuin bezig zijn. Vanuit een rolstoel kan ik nog prima schoffelen als het moet.’ Inmiddels voelt hun nieuwe huis helemaal als thuis en ook de buurt bevalt hen prima. “We komen nu echt weer in de rust, na een lange tijd van zorgen over hoe het nu verder moest. We waren al bang dat we misschien gescheiden moesten gaan leven, omdat er voor mij geen plek meer zou zijn in ons vorige huis.”

Lidy en Sonja zien de hulp die zij vanuit het WMO kregen, maar ook de inzet van Thús Wonen, als een godsgeschenk. “Ik kan er niets anders van maken. Wij zijn gelovig en al deze hulp, al die inzet, het komt rechtstreeks van boven. En dat mag best eens gezegd worden.”