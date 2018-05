Viering ’60 jaar Opus 3’ met grote voorspeelavonden

Grote en kleine groepen laten van zich horen, een enkele solist treedt voor het voetlicht en een heterogeen ensemble van formaat staat garant voor een muzikaal spektakel.

De voorspeelavonden vinden plaats op 22, 23 en 24 mei in respectievelijk het MFA ‘De Ynset’ in Holwerd, De Fontein in Dokkum en MFC ‘t Spectrum in Burdaard.

De aanvangstijd is 19.00 uur en de toegang is vrij.