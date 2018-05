Verhalenvertellers op Fogelsangh-State

Wie nog denkt dat ieder kasteel een tijdcapsule is met de sfeer van lang vervlogen tijden heeft het niet bij het rechte eind. Veelal zijn kastelen open voor bezichtiging en leven er de mooiste verhalen.

Tijdens de komende editie van de Dag van het Kasteel ligt de nadruk echter op alle bijzondere verhalen die specifiek over Fogelsangh-State gaan. Sommige verhalen gaan over het bedienend personeel, andere juist weer over de bewoners. Met het thema “verborgen verhalen”, geeft Fogelsangh-State een levend geheel van deze verborgen verhalen.

In de verschillende vertrekken bevinden zich de verhalenvertellers, zoals de klok-opwinder, de bediende die over het tafel dekken vertelt, de koetsier die de bezoeker letterlijk even meeneemt op reis, en uiteraard de butler. Het is een evenement voor jong en oud waarvan de bezoeker zeker weet dat zij met een bijzonder verhaal thuiskomt.

Open vanaf 13:00-17:00 uur tegen regulier tarief (5,-)