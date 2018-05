Rondje Kunstzinnig clustert in Augustinusga

Ook dit jaar weer veel “vers bloed” en een grote verscheidenheid bij Rondje Kunstzinnig. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei opent de Kunstweek van Achtkarspelen met vijf centrale expositieclusters in Augustinusga en elf open ateliers in de ruime omgeving.

Vijf fraaie particuliere panden werden door de inwoners van Augustinusga beschikbaar gesteld voor gezamenlijke exposities van groepjes noordelijke kunstenaars. Daarnaast worden kerk, kroeg, het notarishuis en de openbare weg gebruikt voor een fraai omlijstend programma met een kunstmarkt, muziek, workshops stemexpressie en een lezing over Willem Bartel van der Kooi. De Stichting Keunstkrite Twizel maakt van het Culturele Hoofddorp 2018 een weekend lang een klein cultuurparadijs. Alle activiteiten en exposities hebben te maken met het thema “Fertel!...Vertel!” waarbij kunstenaars zijn uitgenodigd hun verhalen te vertellen in woord en beeld. De kunstroute is beide dagen geopend van 11.00-17.00 uur. Bezoekers kunnen terecht op onderstaande adressen.

Open Ateliers:

Atelier Mary Atkins, Reahel 11, 9284 XG Augustinusga

Atelier Janny Baas, Betonwei 26, 9281 KS Harkema

Atelier Marianna Postma, Minicamping Blauferlaet, Baluferlaet 30, 9284 XH Augustinusga

Atelier De Heakiep, Treksweg 14, 9285 XH Buitenpost

Atelier/Galerie Tamme Hoekstra, Gedempte Vaart 40a, 9231 AW Surhuisterveen

Atelier It Lytse Gea, Wouddijk 4, 9291 LA Kollum

Atelier Anja Kuipers, Scheltingastraat 26, 9285 PG Buitenpost

Atelier Suzan Bosch, It West 31, 9285 WB Buitenpost

Studio Mascha de Lange, Harstewei 1, 9288 GN Kootstertille (zondag gesloten)

De Buwepleats, It Kleasterbreed 3, 9289 KA Drogeham

Atelier Richtsje Veenstra, Koartwâld 15, 9283 TW Surhuizum (Koartwâld)

Clusterlocaties in Augustinusga: Familie Van der Kooi/van der Meulen, Geawei 18, 9284 TC Augustinusga

Familie Pasma, Geawei 20, 9284 TC Augustinusga

Klokkenmakerij van der Schuit, Geawei 34, 9284 TC Augustinusga

Familie Borger, Geawei 38, 9284 TC Augustinusga

It Gebou, Abrahamsplein 7, 9284 TD Augustinusga

Overige activiteiten:

Zaterdag 26 mei

10.00-17.00 uur: Kunstmarkt op het Abrahamsplein, 9284 TD Augustinusga

Hele dag: Expositie Willem Bartel van der Kooi, Augustinitsjerke, 9284 TD Augustinusga

11.00-17.00 uur: Dag 1 Rondje Kunstzinnig met open ateliers en clusterexposities (adressen zie boven).

14.00 uur: workshop stemexpressie door Atsje Lettinga, Abrahamsplein 9, 9284 TD Augustiusga (opgave verplicht, 5 euro p.p.)

14.00-15.00 uur: Ynliedeng foarchristelyke mystiek troch historikus Wiebe Hoekstra en bypassende folksferhaelen troch skriwuster Marije Roorda, De Buwepleats, It Kleasterbreed 3, 9289 KA Drogeham

15.00 uur: workshop stemexpressie door zangcoach Atsje Lettinga, Abrahamsplein 9, 9284 TD Augustinusga (opgave verplicht, 5 euro p.p.)

16.00-17.00 uur: Ynliedeng foarchristelyke mystiek troch histoarikus Wiebe Hoekstra en bypassende folksferhaelen troch skriuwster Marije Roorda, De Buwepleats, It Kleasterbreed 3, 9289 KA Drogeham

Zondag 27 mei

11.00-17.00 uur: Dag 2 Rondje Kunstzinnig met open ateliers en clusterexposities (adressen zie boven).

13.00-17.00 uur: Muziek met Wander van Duin, Canadian Coffeeshop De Binnenmarkt, Kerkstraat 19, 9285 TA Buitenpost

14.00-15.00 uur: lezing over leven en werk Willem Bartel van der Kooi door kunsthistrorica Gerhild van Rooij, Augustinitsjerke, 9284 TD Augustinusga (aanmelding gewenst, 5 euro p.p.)

14.00-15.00 uur: Ynliedeng foarchristelyke mystiek troch historikus Wiebe Hoekstra en bypassende folksferhaelen troch skriwuster Marije Roorda, De Buwepleats, It Kleasterbreed 3, 9289 KA Drogeham

16.00-17.00 uur: Ynliedeng foarchristelyke mystiek troch histoarikus Wiebe Hoekstra en bypassende folksferhaelen troch skriuwster Marije Roorda, De Buwepleats, It Kleasterbreed 3, 9289 KA Drogeham

Alle informatie is ook digitaal te vinden via de website: