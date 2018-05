Rechter: 'Je mag de politie niet slaan'

De jongen kreeg waanideeën en sloeg zelfs een politieman die hem probeerde te helpen. Voor rechter Bauke Jansen zat woensdag dan ook een ontzettend berouwvolle verdachte.

Hij was door de 'bad trip' volledig de weg kwijtgeraakt, hij werd volkomen paranoia en zag dingen die er niet waren. De rechter vroeg zich af hoe hij het in zijn hoofd had gehaald om met LSD te experimenteren: 'Dit is levensgevaarlijk spul'. De Westereender ondervond aan den lijve dat de rechter het bij het rechte eind had.

In het begin leek het vrij onschuldig, tot het helemaal misging en de jongen waanideeën kreeg. Uiteindelijk kwam de politie erbij en werd hij door zijn vader opgehaald. Bij zijn vader in de auto kreeg hij een paniekaanval. De politie was zo vriendelijk om hem en zijn vader thuis te brengen. Daar werd de Westereender overvallen door de angst dat hem iets zou overkomen als hij het huis in zou gaan.

De enige manier om te voorkomen dat hij naar binnen zou gaan, was om opgepakt te worden, bedacht hij. Hij gaf de agent die hem begeleidde een harde kaakslag. Naderhand had de Westereender tot twee keer toe zijn excuses gemaakt, hij had enorm veel spijt. Daar hield de rechter rekening mee. Jansen liet ook in de straf meewegen dat de verdachte als gevolg van trieste familieomstandigheden nog midden in een rouwproces zat.

Daardoor was hij volgens de rechter enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. De jongen kreeg een geheel voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. Een straf waar advocaat Gerald Pots zich in kon vinden, net als de verdachte zelf. Pots prees de 'professionele en kundige' wijze waarop de politie te werk was gegaan. De voorwaardelijke werkstraf was volgens de rechter een signaal: 'Je mag de politie niet slaan en houd je verre van geëxperimenteer met drugs'.