Fairtrade modeshow met ‘meer waarde’

Een aantal vrijwilligers showden kleding van Sari Fair Fashion mode. De presentatie was in handen van de dames uit de Sari Modewinkel uit Joure. Sari staat voor Samenwerken Aan Rechtvaardige Import en is ontstaan vanuit de fairtrade gedachte.

Net als de Wereldwinkel streeft Sari naar meerwaarde voor de producenten in landen zoals Afrika, India, Nepal en Bangladesh. De kleding die in verre landen wordt vervaardigd, wordt door ‘eerlijke’ importeurs een ‘eerlijke’ prijs voor betaald en er komt geen kinderarbeid aan te pas. Sari is zeer betrokken bij het milieu en heeft een uitgebreide collectie kleding van milieuvriendelijk textiel. Kledingmerken zoals People Tree, Armed Angels, Lana, Madness, Consequent is onderdeel van de Sari-collectie.

In de pauze was er gelegenheid om de kleding en de bijbehorende accessoires, zoals sjaals, tassen en sieraden te kopen.