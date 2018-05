De Lauwers pakt tweede periode na ruime overwinning op Wardy

Al na een kwartier spelen was het raak door Martijn Fokkema en weer een minuut later schoot Jeffrey Brink de 2-0 binnen. En na 22 minuten spelen was het opnieuw Martijn Fokkema die de 3-0 binnen schoot. En in de 26e minuut maakt ook Jeffrey Brink zijn tweede en De Lauwers zijn vierde goal. Tot de rust waren er nog voldoende kansen maar gescoord werd er niet meer. Direct na de rust was het opnieuw raak en was het Martijn Fokkema die er 5-0 van maakte na een vloeiende aanval, de zoveelste deze avond. Na wat gepruts scoorde Wardy in de 70e minuut 5-1. Niet lang daarna maakte ook Jeffrey Brink zijn derde goal en kwam De Lauwers op 6-1. In de 75e minuut werd de mooiste goal gemaakt met een prachtige aanval over rechts. Rechtsback Ellery Paauw soleerde via de rechterkant en gaf een perfecte voorzet op Martijn Fokkema en die nam de bal ineens op de pantoffel, 7-1. In de 80e minuut kreeg Martijn Fokkema een publiekswissel voor zijn vier goals en werd vervangen door Wiebe Zuidersma. Dezelfde Wiebe schoot in de 90e minuut op goal en het was ook nog raak, 8-1. Direct daarna floot de goed leidende scheidsrechter Pool uit Rottevalle voor het eind en vierde De Lauwers zijn feestje door het winnen van de tweede periode. De Lauwers speelde een prima wedstrijd en alle spelers hadden een dikke voldoende. Trainer Nico Roorda was niet aanwezig. Hij genoot van een verdiende vakantie op Kreta. Maar Erik Brouwers verving hem met verve. Aanstaande zaterdag speelt De Lauwers opnieuw tegen Wardy maar dan in Ferwert.