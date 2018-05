Dartteam Thunderbirds opnieuw kampioen

BROEKSTERWÂLD

Dartteam Thunderbirds uit Broeksterwâld is voor het derde jaar op rij kampioen geworden. Na kampioen te zijn geworden in de derde en de tweede divisie is het dartteam ook in de eerste divisie van de Friese Darts Bond bovenaan geëindigd. Daarmee is dartteam Thunderbirds gepromoveerd naar het hoogste niveau in Friesland: de eredivisie.